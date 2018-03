Bedrijf uit Enschede dupe van bizarre incassofraude

Een bedrijf uit Enschede is slachtoffer van een bizarre incassofraude. O&H Concepts dacht een opdracht van in totaal 16 miljoen euro te hebben ontvangen. Van dat bedrag werd 2,4 miljoen in drie delen ook gestort op de bankrekening. Maar de klant die de tenten bestelde, lijkt een fraudeur.

De rekening van O&H Concepts is inmiddels bevroren en leeggehaald door de Rabobank, die ook het krediet heeft opgezegd en O&H nu met een faillissementsaanvraag dreigt. Het bedrijf zegt echter te goeder trouw te zijn en te kunnen aantonen dat het de dupe is van een fout van de ING Bank. NRC Handelsblad attendeerde zaterdag in een onthullend artikel op een opmerkelijk hiaat in het incassosysteem, dat Nederlandse grootbanken hanteren.

Tussenrekening

Kort gezegd komt het er op neer, dat banken automatische zakelijke incasso’s eerst via een tussenrekening voorschieten aan de ontvanger en daarna pas het geld incasseren van het rekeningnummer van de betaler. Er wordt vooraf alleen gekeken of er een theoretisch geldige combinatie is gebruikt van het IBAN-rekeningnummer. Zo is het kennelijk mogelijk om grote sommen geld automatisch te incasseren van bankrekeningen die helemaal niet bestaan. Volgens NRC is het systeem van frauderen zelfs zo simpel, dat de incassoformulieren van de ING Bank online kunnen worden ingevuld zonder dat opdrachtgever hoeft te zijn ingelogd op het betalingssysteem bij de bank.

Kafkaiaanse situatie

Jeroen Rijnenberg (42) van O&H Concepts in Enschede bevestigt tegenover deze krant, dat hij in een Kafkaiaanse situatie is beland en ten einde raad is. „We zijn in een complete nachtmerrie terechtgekomen waar we zelf niets aan kunnen doen. We woonden samen in het appartement van mijn vriendin Rachel in Hengelo. We moesten de flat uit want de bank gaat het verkopen, omdat we de hypotheek niet meer kunnen betalen. En de Rabobank wil nu het faillissement van ons bedrijf aanvragen. Mijn vriendin is directeur van O&H Concepts. Ze is door alle stress ziek geworden en heeft geen inkomen meer. We hebben ons kantoor in het BTC in Enschede moeten verlaten, omdat we de huur niet meer konden betalen.'' Rijnenberg heeft weer een tijdelijk baan gevonden.

Tent met wifi en zonnepanelen

Volledig scherm Jeroen Rijnenberg wordt in 2016 geïnterviewd door Orient TV als O&H Concepts haar tent presenteert op een beurs in Abu Dhabi. © Screenshot Orient TV. O&H Concepts werd in 2015 opgericht door zijn levenspartner Rachel (42). De Rabobank Enschede-Haaksbergen verstrekte O&H Concepts destijds volgens Rijnenberg op basis van het ondernemingsplan een lening van 275.000 euro en een rekening courant met een limiet van 75.000 euro. O&H had een concept ontwikkeld voor de SSI Shelter, een opblaasbare tent die binnen 10 minuten opgezet kan worden. De tent is voorzien van wifi en flexibele zonnepanelen en kan in rampgebieden bijvoorbeeld door artsen als mobiele operatieruimte worden gebruikt. De tenten kunnen aan elkaar gekoppeld worden, zodat er in korte tijd een compleet park ontstaat.



O&H Concepts probeert de tent onder meer aan hulporganisaties te verkopen. Bij de presentatie van het Mobile Powered Park op de Universiteit Twente, in maart 2017, lijkt het meteen bingo. Onder de toehoorders is Sedat S., een Enschedeër met Turkse roots. De keurig in kostuum gestoken S. is enthousiast en geeft aan via O&H Concepts tenten te willen schenken aan Jemen, waar een burgeroorlog woedt. S. vertelt voor 16 miljoen miljoen euro aan orders te willen plaatsen.

Geprobeerd na te trekken

„Voor zover dat mogelijk was, hebben wij geprobeerd hem na te trekken'', zegt Jeroen Rijnenberg. „We namen een kopie van zijn paspoort, deden een IBAN-check en hebben gebeld met instanties waaraan hij eerder giften had gedaan. Onder andere met Warchild en hij liet ons zelf bedankbrieven zien van Simavi voor een gift van 8.000 euro en hij liet een bedankje zien van Serious Request waaraan hij een kwart miljoen had geschonken.''

Incasseren verloopt stroef

Er wordt een contract opgemaakt voor aanschaf van de tenten. Sedat S. geeft een machtiging voor incasso af. Maar het incasseren verloopt stroef. Tot zes keer toe worden er forse bedragen binnengehaald, maar steeds worden ze dezelfde dag weer teruggeboekt. De ene keer blijkt er iets mis met een handtekening en de andere keer zou Sedat S. geen zakelijke rekening hebben. Van de eerste 682.000 euro die wel blijft staan, bestelt O&H Concepts in Roemenië voor anderhalve ton tentdoek.

Fraudeurs

Als de bestelling is gedaan, trapt O&H’s eigen bank, de Rabo, op de rem. De 682.000 euro wordt teruggeboekt en O&H staat in de min. Er volgen gesprekken bij Rabobank Enschede en op het hoofdkantoor in Utrecht. Daar wordt Jeroen Rijnenberg en Rachel te verstaan gegeven dat het allemaal hun eigen schuld is, omdat ze er op zijn gewezen dat Sedat S. geen rekening bij de ING heeft. De Rabobank trekt zijn handen af van O&H Concepts en kondigt een faillissementsaanvraag aan.

Afschriften

Dat Rijnenberg bankafschriften van de Rabobank kan overleggen als bewijs dat het geld van een ING-rekening is afgeschreven die op Sedat S.’ naam staat – ‘en niet van een ING-tussenrekening’ benadrukt Rijnenberg – doet er niet toe. „Directeur Joep Kockmann van Rabobank Enschede-Haaksbergen heeft onze doekleverancier in Roemenië zelfs bericht dat wij fraudeurs zijn. Dat ontkende hij later in een gesprek met ons, maar ik heb het van de Roemenen zwart-op-wit.”

Volledig scherm Bankafschrift van de Rabobank, waaruit blijkt dat ruim 6 ton direct van de niet bestaande ING-rekening van Sedat S. is overgeboekt naar O&H en niet van een ING-tussenrekening. © Tubantia

Per klant verschillend

Woordvoerder Berend-Jan Beugel van Betaalvereniging, die het betalingsverkeer regelt voor banken en verzekeraars, zegt desgevraagd dat zakelijke incasso’s door sommige banken drie werkdagen worden voorgeschoten. „Maar dat is geen gemeengoed. Dat is aan de banken zelf. Het kan zelfs per klant verschillen. Wanneer binnen die termijn van 3 dagen blijkt dat de betaler niet kan voldoen, mag de bank het voorgeschoten geld bij de incassant terughalen. Wel vind ik het raar dat die betalingen aan O&H via incasso moesten gebeuren. Waarom heeft die weldoener dat geld niet direct overgeschreven?''

„Betaling via automatische incasso’s was een voorstel van de Rabobank zelf'', reageert Rijnenberg.

Loterijwinnaar

NRC Handelsblad wist Sedat S. in Münster te traceren. Hij zegt op de vlucht te zijn. De Enschedeër verklaart heel veel geld bij de ING te hebben staan, maar er niet aan te kunnen komen. Hij zegt een loterij te hebben gewonnen. Dat sluit aan bij een warrig bericht dat Sedat S. al in januari 2011 op de website Klacht.nl schreef. Daarin meldt hij 17 miljoen euro te hebben gewonnen in de BankGiro Loterij. Maar het geld is volgens hem bij de ING op een tussenrekening gestort waar hij niet bij kan. Hij vraagt om goede raad. Niemand reageert.

Waarschuwing

Over hetzelfde thema twittert S. in oktober 2011 nogmaals en waarschuwt in zijn tweets de toenmalige ING-topman Jan Hommen. Ook hier geen reactie. „Of wij naïef zijn geweest?'', herhaalt Jeroen Rijnenberg de vraag. „Ik vind van niet. Als je geld overgemaakt krijgt en een bankafschrift hebt waarop de naam en rekeningnummer van Serdat S. staan, dan mag je er toch van uitgaan dat die bankrekening ook echt bestaat?''

Noch directeur Joep Kockmann van Rabobank Enschede-Haaksbergen, noch Rabobank Nederland en de ING Bank wil inhoudelijk reageren, omdat het ‘om een individuele klantaangelegenheid’ gaat.