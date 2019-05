Bedrijven behandelen klant met dementie slecht

Beursde­buut Uber mondt uit in teleurstel­ling

10 mei Uber Technologies beleefde vandaag een teleurstellend beursdebuut in New York. Aandelen van het technologiebedrijf achter taxi-app Uber openden met een koers van 42 dollar. Dat is lager dan de introductieprijs van 45 dollar waarvoor Uber de stukken in de markt had gezet. Daarmee werd het bedrijf door beleggers gewaardeerd rond de 70 miljard dollar.