Bedrijven blijven floppen met vrouwen aan de top

Grote bedrijven in Nederland slagen er maar niet in om meer vrouwen in hun directies en raden van toezicht te benoemen. Het afgelopen jaar is het percentage vrouwelijke topbestuurders niet gestegen, blijkt uit de Female Board Index 2018, die vanmiddag is verschenen.

Van alle 228 bestuurders bij de negentig beursgenoteerde bedrijven in Nederland zijn er momenteel slechts 13 vrouw. Dat percentage (6 procent) is net zo weinig als vorig jaar. In de raden van toezicht zijn 116 van de 463 leden vrouw. Ook dat percentage, één op vier, is afgelopen jaar niet gestegen.



Slechts vijf bedrijven - DSM, Intertrust, Heineken en Ordina en Wolters-Kluwer - voldoen aan het sinds 2013 geldende wettelijke streefcijfer van 30 procent vrouwen in raden van bestuur en raden van toezicht. Dat is één minder dan vorig jaar: waar Intertrust en Ordina de limiet nu halen, vielen Akzo Nobel, BAM af en PostNL. Bij Akzo Nobel en BAM omdat een vrouwelijke bestuurder aftrad, bij PostNL daalde het aantal vrouwelijke commissarissen.



De Female Board Index wordt jaarlijks samengesteld door hoogleraar Mijntje Lückerath, hoogleraar corporate governance aan de TIAS School voor Business en Society in Tilburg.



Meest evenwichtige bedrijf van Nederland blijft Wolters-Kluwer. De helft van de raad van bestuur bij de uitgever bestaat uit vrouwen, in de raad van commissarissen is dat 42,9 procent.

Verplichte motivering in jaarverslag

Het besluit van KPN om eind 2016 weer een vrouwenquotum in te stellen en daar sinds eind 2017 nog meer werk van te maken, heeft nog nauwelijks resultaat. Slechts 18,2 procent van de gezamenlijke directieleden en commissarissen zijn vrouw, 1,5 procent meer dan vorig jaar.



Lückerath keek dit jaar ook of bedrijven in hun jaarverslag voldoende motiveren waarom het wettelijke streefcijfer van 30 procent vrouwen bij hen niet wordt gehaald. Aan die wettelijke motiveringsplicht wordt vaak niet voldaan, stelt ze. De meeste bedrijven maken zich er gemakkelijk van af.



Hoewel de meeste bedrijven diversiteit belangrijk zeggen te vinden, maken ze zich er in praktijk met een Jantje van Leiden van af, valt in de Female Board Index te lezen. Zo benoemen meerdere bedrijven die in het jaarverslag over 2017 aangaven te streven naar een evenwichtige verdeling toch weer enkel mannen.

'Om te huilen'