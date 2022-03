Bedrijven vertrekken: Rusland raakt langzaam geïsoleerd

Podcast Geld Dichtbij ‘Amerikaan­se investeer­ders spelen Monopoly met onze huizen­markt’

De absurde prijsstijging van woningen en huurwoningen in de vrije sector komen volgens een nieuw rapport door grote institutionele beleggers, veelal uit Amerika, die duizenden woningen in Nederland opkopen. Dat en meer onderwerpen komen aan bod in de nieuwste aflevering van Geld Dichtbij. In de podcast bespreken verslaggevers geldzaken en economische onderwerpen die je in je portemonnee voelt.

28 januari