Bekijk hier of jouw koopkracht in 2019 toeneemt

Goedkope drogisten­bril zorgt voor onrust bij opticiens

10:21 Voor een paar tientjes kun je je een hippe bril laten aanmeten door budgetketen Eyelove. Is dat wel verantwoord? Nee, zegt de optiekbranche, want oogziekten blijven langer onopgemerkt. ,,Onzin'', zegt Eyelove. ,,Dit is broodnijd van onze concurrenten.''