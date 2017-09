'Belangrijke goederenspoorlijn Duitsland in oktober vrij'

De Europese noord-zuidverbinding is sinds 12 augustus gestremd, omdat de bodem bij bouwwerkzaamheden verzakte. Dat levert onder meer Nederlandse spoorgoederenvervoerders veel schade op. ,,Dit is een ramp voor wekelijks zo’n 129 Nederlandse treinen'', zei Hans-Willem Vroon vorige maand. Vroon is de directeur van RailGood, die de belangen van onder meer Nederlandse spoorvervoerders behartigt. ,,Dan moet je denken aan 7.000 vrachtwagenladingen per week. Met de 120 Duitse treinen erbij heb je het al snel over een directe schade van 10 miljoen euro per week.''



Voor de spoorvervoerders was 2017 al een slecht jaar. Eerder waren er al grote problemen met spoorverbindingen in Nederland bij de Moerdijkbrug en de Calandbrug en in Noord-Italië (Luino). De route langs Baden-Baden is de belangrijkste spoorroute naar Zwitserland en Noord-Italië.