Beleggers kijken uit naar cijfernieuws

OP DE WERKVLOER 'Hé baas, doe eens wat aan dat binnenklimaat op kantoor'

16 oktober Het is niet snel goed met het binnenklimaat op kantoor: we vinden het te droog of te koud, te benauwd of te warm. Leidinggevenden meten van alles - tot de prestaties van werknemers aan toe. Maar wat een slecht binnenklimaat doet met ons functioneren, dát meten ze nu net niet.