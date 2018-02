België wint rechtszaak tegen Facebook voor schending van privacy

Standaard

Facebook kondigde aan in hoger beroep te gaan. ',,De cookies en pixels die we gebruiken, zijn standaard in de sector'', stelt het netwerk, dat ook naar anderen wijst. ,,We verwachten van elk bedrijf dat onze technologieën gebruikt dat ze duidelijke kennisgeving aan gebruikers geven.''



Het is overigens de vraag of de uitspraak veel effect heeft. Op 25 mei gaan nieuwe privacyregels van de Europese Unie in. In elk land gelden dan dezelfde voorschriften, maar bedrijven als Facebook, die in meerdere landen actief zijn, hebben dan alleen te maken met de toezichthouder van het land waar ze officieel gevestigd zijn. Facebook zetelt in Ierland en de Ierse privacywaakhond is minder streng dan die in België.