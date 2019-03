Belgische bende sjoemelt met briefjes van 20 en 50 euro: ‘winkeliers, pas op geplakte biljetten’

In België is een bende actief die op een wel heel bizarre manier de boel oplicht met 20 en 50 euro biljetten. Met behendig knip- en plakwerk weten ze van 13 biljetten 14 briefjes te maken. De Belgische autoriteiten hebben de zaak in onderzoek. De Nederlandsche Bank is ervan op de hoogte en adviseert winkeliers in Nederland extra alert te zijn op briefjes die net even korter zijn.

Wie denkt dat het hier gaat om een 1 april grap is: dat is niet zo. In België zijn de laatste maand zo’n 150 valse biljetten van 20 en 50 euro opgedoken. De criminelen gaan met een schaar en plakband in de weer waarna ze van 13 biljetten 14 biljetten maken door telkens een klein reepje weg te halen. In het beste geval levert dat de oplichters een nieuw briefje van 20 of 50 euro op.

Een schamele opbrengst voor zulk werk. ,,Het is nogal arbeidsintensief en het brengt weinig op’’, beaamt een zegsman van de Belgische tak van de internationale beveiligingsfirma G4S. Toch vond dit bedrijf, een van de grootste beveiligingsbedrijven wereldwijd, de oplichtingskwestie belangrijk genoeg om al zijn Belgische klanten per mail over te informeren. De centrale bank van België, de Nationale Bank, is er inmiddels ook van op de hoogte. De Belgische politie houdt rekening met een georganiseerde bende en heeft een onderzoek ingesteld.

Het geval is: valsgelddetectors halen de valse biljetten er meestal niet uit. De reden is dat - ondanks al dat knip- en plakwerk - het om echte biljetstukken gaat. En de detectie-apparaten kijken niet naar de breedte. Hoe ze dan te herkennen? Door het geknip zijn ze iets korter dan ‘echte’ coupures. En: de serienummers op beide zijden van het biljet verschillen.

Oud trucje

Volgens De Nederlandsche Bank gaat het hier om een oud trucje. ,,Het fenomeen is bij ons bekend’’, reageert de toezichthouder. Momenteel komen dit soort biljetten in Nederland niet tot nauwelijks voor, maar dat zou wel eens kunnen veranderen zodra de biljetten uit België over de grens verdwijnen. ,,Net als echte biljetten, kunnen ook deze biljetten in de hele eurozone circuleren’’, zegt de centrale bank.

DNB heeft wel een advies aan consumenten en retailers. Allereerst: let goed op de afmetingen van het biljet. En ten tweede: als je een vals biljet hebt geaccepteerd, geef het niet uit maar breng het naar de bank of DNB.

De Nederlandse tak van beveiligingsbedrijf G4S ziet vooalsnog geen reden om Nederlandse klanten te alarmeren over het gesjoemel met biljetten. ,,We hebben ze hier nog niet zien opduiken. Als ze hier komen, dan weten we dat meteen en zullen we zeker reageren.’’ Op de vraag of het niet stiekem om een 1 april grap gaat, zegt de Nederlandse tak van G4S heel resoluut: ,,Nee, daar is het valsmunterij een veel te serieus onderwerp voor.’’