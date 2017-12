Besteedbaar inkomen toegenomen

BLIK OP DE BEURS Politieke onrust drukt op Spaanse beurs

22 december De meeste Europese beurzen lieten vandaag weinig beweging zien. Beleggers deden het rustig aan in aanloop naar het lange kerstweekeinde. De Spaanse beurs was een negatieve uitschieter door de vrees voor een nieuwe politieke crisis in het land, na de overwinning van de separatistische partijen bij de parlementsverkiezingen in Catalonië.