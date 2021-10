Bestuur IMF: nader onderzoek nodig naar in opspraak geraakte topvrouw Georgieva

Nasleep onderzee­boot­rel: EU stelt handelstop met Australië uit

1 oktober Een lang geplande ronde van besprekingen over de vrijhandel tussen Australië en de EU is uitgesteld, zo bevestigde vrijdag zowel een Europese functionaris als de Australische minister van Handel, Dan Tehan. Het uitstel volgt op een ruzie tussen de EU en Australië over het besluit van Canberra om de aankoop van ​​Franse onderzeeërs ter waarde van ruim 30 miljard euro te annuleren.