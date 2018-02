Betalen? Bankpas en smartphone straks niet meer nodig

Het nieuwe betalen slaat aan: inmiddels hebben reizigers in Londen al ruim 1 miljard bus- en metroritjes zo gemaakt. ,,En dat is Visa alleen. Meer dan de helft van de reizigers, 52 procent, gebruikt hun bankpas of mobiel", vertelt Nick Mackie, hoofd contactloos betalen voor Europa. ,,Op sommige stations, zoals Paddington, is dat zelfs ruim 60 procent.” De voordelen zijn groot: reizigers hebben 28 miljoen seconden aan wachten bespaard, dankzij het contactloos in- en uitchecken.



Vervoerder Transport For London (TFL) heeft zijn overhead ondertussen flink teruggebracht. ,,Gebruikelijk is dat de overheadkosten van een vervoerder 15 tot 20 procent van de inkomsten zijn. Denk aan loketten, ticketmachines, callcenters en kosten voor de kaarten en het verzenden. In Londen is dat percentage nu 12 procent en waarschijnlijk kan het naar 6 procent in 2020.”



Ook in Nederland kan het gemakkelijker, zegt Visa. Momenteel loopt al een proef van KPN en Vodafone met betalen per smartphone bij tramvervoerder HTM in Den Haag. Mackie stelt dat er in ons land initiatieven zijn voor in- en uitchecken met bankpas in het OV. ,,Nederland kan het eerste land worden waar nationaal met smartphone of bankpas in trein, bus, metro en tram kan worden afgerekend.”