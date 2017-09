Betalen met topmannen: Fransman ontwerpt bankbiljetten met ceo's

EU-toe­zicht­hou­ders: VW moet 'sjoe­mel­die­sels' snel aanpassen

7 september Op initiatief van de Nederlandse ACM (Autoriteit Consument en Markt) eisen de Europese consumentenautoriteiten de garantie van Volkswagen dat alle 'sjoemeldiesels' in de EU nog deze herfst gratis worden gerepareerd. In een gezamenlijke brief met de Europese Commissie manen zij VW-topman Matthias Müller binnen een maand uitsluitsel te geven.