Betalingsverwerker Adyen verliest 19 miljard euro aan beurswaarde

interview Heineken-top­man over statiegeld­af­fai­re: ‘Als ik de klok kon terugzet­ten, zou ik anders doen’

Heineken heeft de wind tegen. De bierverkopen dalen wereldwijd, ook doordat de brouwer de prijzen fors heeft verhoogd. De omstreden aanwezigheid van de bierbrouwer in Rusland zorgt voor veel kritiek en dan is er nog de statiegeldaffaire in Nederland. Een interview met topman Dolf van den Brink: ,,Het is teleurstellend dat aan onze intenties wordt getwijfeld.”