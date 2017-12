Beter milieu is Nederlander wel een biefstuk minder waard

Dat blijkt uit een onderzoek van ING. De bank onderzocht het gebruik van dierlijke producten door Europeanen. Daaruit blijkt dat in de rest van Europa ook een op de vier consumenten minder vlees, eieren, zuivel of vis wil eten.



Zes op de tien Nederlanders ziet geen enkele reden om minder dierlijke producten te gaan eten. Daarom verwacht ING dat er in totaal drie procent minder vlees gegeten zal worden in Nederland. Voor de Nederlandse consument is het milieu de belangrijkste reden om de vleesconsumptie te minderen.



,,De redenen om minder vlees te eten verschillen heel erg in Europa'', zegt Thijs Geijer, sectoreconoom Food bij ING. ,,In Duitsland is dierenwelzijn een belangrijke reden. Als je voor heel Europa kijkt is de eigen gezondheid de belangrijkste reden minder vlees te eten.’’ De aandacht voor milieu heeft waarschijnlijk te maken met de discussies in Nederland over het mestoverschot.