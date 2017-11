Beurs doet stapje terug na hogere slotstand Wall Street

BLIK OP DE BEURSDe effectenbeurs in Amsterdam deed vandaag een stapje terug. De andere Europese aandelenmarkten lieten ook een daling zien, waarbij de koersuitslagen beperkt bleven. Richtinggevend nieuws was nauwelijks voorhanden. Op Beursplein 5 behoorden Nedap en Esperite tot de winnaars na handelsberichten.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 538,03 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 819,40 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,3 procent.

Bij de kleinere bedrijven steeg Nedap bijna 5 procent. Het bedrijf verwacht een stevige groei van de omzet en winst in 2017. Ook verkoopt Nedap beveiligingsdochter Nsecure aan Unica. Met de opbrengst wil het bedrijf maximaal 5 procent van de uitstaande aandelen terugkopen. Ook wordt het dividend over 2017 eenmalig verhoogd.

Esperite

Op de lokale markt dikte Esperite meer dan 5 procent aan. Het stamcelbedrijf heeft de omzet afgelopen kwartaal stabiel kunnen houden. Het bedrijfsresultaat verbeterde, maar bleef negatief.

Grootste daler in hoofdindex AEX was kabel- en telecombedrijf Altice met een verlies van 1,5 procent. Zorgtechnologiebedrijf Philips stond bovenaan met een winst van 0,4 procent. In de MidKap voerde chiptoeleverancier Besi de stijgers aan met een plus van 1 procent na sterke resultaten van de Amerikaanse branchegenoot Applied Materials. ASMI won 0,3 procent. Beursintermediair Flow Traders sloot de rij met een min van ruim 1 procent.

Carrillion keldert

Carrillion kelderde in Londen 50 procent. Het Britse bouwbedrijf gaf zijn derde winstwaarschuwing dit jaar. Ook zal het door schulden geplaagde bedrijf in december zijn bankconvenanten breken. In Frankfurt klom Siemens 0,2 procent. Het Duitse technologieconcern schrapt circa 6900 banen bij zijn energie- en gastak. In Nederland sluit Siemens zijn vestiging in Hengelo.

Het Franse mediaconcern Vivendi won 0,4 procent in Parijs na publicatie van de resultaten. Het bedrijf kondigde tevens aan geen vijandig bod te doen op het Franse gamebedrijf Ubisoft.