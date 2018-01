Beursbaas: bitcoin is als diamant of Pokémonkaart

De exploitant van de handelsvloeren in onder meer Amsterdam, Brussel en Parijs merkte op dat mensen de bitcoin nu alleen maar kopen omdat andere mensen er veel geld voor neer tellen. In die zin is de bitcoin volgens Boujnah niet echt een munt, maar meer een bezit als een diamant of een Pokémonkaart.

Verlies

Naar schatting beleggen in Nederland zo'n 400.000 mensen in cryptomunten. Vooral in de laatste maanden is het aantal Nederlandse beleggers flink toegenomen. Dit zijn zijn vooral mannen, veelal hoger opgeleid en tussen de 25 en 45 jaar, aldus eerder onderzoek van Maurice de Hond (Peil.nl) in opdracht van De Dag van de Crypto.