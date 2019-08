Beveiliger G4S splitst geld- en waardetransport af

De beslissing volgt op een strategisch onderzoek dat in december vorig jaar begon. De activiteiten van G4S lopen nu nog uiteen van het uitbaten van gevangenissen tot het vervoer en verwerking van cash. Door die laatste activiteiten apart te zetten, verwacht het concern flexibeler te kunnen opereren. Dat levert aandeelhouders uiteindelijk ook meer waarde op, stelt topman Ashley Almanza.

Geen gevolgen

G4S biedt in 44 landen diensten voor geldtransport aan. Voor de circa 1300 werknemers van Cash Solutions in Nederland zijn er geen directe gevolgen van de splitsing, verwacht algemeen directeur Bas Rodenberg. Het onderdeel werkte in Nederland de afgelopen jaren al erg zelfstandig van de beveiligingstak, zegt hij. ,,De verwachting is zelfs dat we meer mensen nodig hebben, omdat gedeelde ondersteunende functies als IT en financiën worden opgeknipt.”