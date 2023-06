Bezorgchaos bij PostNL door vakantiegeld: ‘Soms moet je een week wachten’

stroom aan klachtenPostNL bezwijkt de laatste weken onder de gigantische vraag naar pakketten. In het slechtste geval moeten klanten tot wel een week wachten voor hun bestelling binnen is. De pakketbezorger bevestigt een forse toename aan klachten en maakt excuses. ,,We zijn met man en macht aan het werk om de achterstand in te halen.”

‘Jullie maken er echt een potje van.’ En: ‘Waarom spelen jullie verstoppertje? Waar is mijn pakket?’ De klantenservice van PostNL wordt de afgelopen weken overspoeld met commentaren van teleurgestelde klanten. Op reviewsite Trustpilot staan sinds mei al ruim 857 klachten van consumenten die langer op hun pakket moeten wachten dan gebruikelijk. Ook bij Klacht.nl en Klachtenkompas is sprake van een klachtenregen. Op Twitter en Facebook is de stroom aan reacties al helemaal niet meer bij te houden.

Het postbedrijf kampt naar eigen zeggen met ‘extreme drukte’, omdat mensen hun vakantiegeld hebben gekregen en dat massaal online uitgeven. ,,We zien nu vooral heel veel grote pakketten voorbijkomen. Denk aan barbecues, zwembadjes of complete tuinsets. Daarvan passen er vaak niet zoveel in een bestelbus”, zegt de woordvoerder. ,,Dat maakt het voor ons uitdagend om de achterstand weg te werken.”

Nacht doorwerken

Om de drukte het hoofd te bieden, had PostNL al een reeks maatregelen genomen. Zo zijn er extra vrachtwagens ingezet om de pakketten tijdig te vervoeren. Verder wordt er ook in de nacht extra doorgewerkt. Vooralsnog heeft dit nog niet geholpen om de bezorgchaos te stoppen. ‘We hebben veel meer pakketten ontvangen dan verwacht’, reageert de webcare zondag op een klacht op Twitter. ‘We doen ons best om de pakketten zo snel mogelijk te verwerken en te bezorgen.’

Overigens stelt PostNL dat het ‘overgrote merendeel’ van de pakketten gewoon op tijd wordt bezorgd. ,,Het gaat relatief gezien om een klein deel, maar omdat we een miljoen pakketten per dag bezorgen, kunnen alsnog veel mensen vertraging oplopen met hun pakketje. Dat vinden wij bijzonder vervelend.”

Tekst gaat verder onder deze tweet

Webshops kritisch

Wat ook niet meehelpt: PostNL is grotendeels afhankelijk van zijn klanten, in dit geval de webshops. ,,Wij plannen onze capaciteit in op basis van voorspellingen die wij doorkrijgen van onze klanten. Als daar een paar procent afwijking in zit, is dat direct vrij fors en heeft dat gevolgen voor de bezorging. Dit leidt tot gemopper bij consumenten en dat begrijpen we heel goed.” Of de piek nu is bereikt, durft PostNL niet te zeggen. ,,Dat is heel moeilijk te voorspellen, we doen er in elk geval alles aan om de achterstand weg te werken.”

Andersom klinkt er vanuit de webshops veel kritiek op PostNL en diens communicatie. Klagers worden volgens ondernemers onterecht doorgestuurd naar een webshop als zij klachten hebben. ,,Dat levert me veel werk op. Ik moet hier eigenlijk een aparte administratie voor bijhouden, terwijl dit de verantwoordelijkheid van PostNL moet zijn”, zei webshopeigenaar Femke Dekker eerder tegen deze site.

Tekst gaat verder onder deze tweet

‘Ze kunnen het niet aan’

Behalve pakketten worden ook brieven, tijdschriften en tv-gidsen massaal te laat bezorgd. Op het sorteercentrum in Den Bosch stapelen de poststukken zich op, berichtte deze site eind vorige maand nog. Het gaat met name mis met niet-urgente post: brieven, tijdschriften en brievenbuspakketjes waarvoor bedrijven minder bezorggeld betalen. Deze post hoeft daarom niet binnen 24 uur te worden bezorgd, zoals bij normale poststukken het geval is. In het sorteercentrum is sprake van een personeelstekort. ,,Ze kunnen het daar niet aan. De post verzuipt”, vertelde een ingewijde die uit angst voor het verliezen van zijn baan anoniem wil blijven.

Klachten over de bezorging zijn van alle tijden. Deze periode is – net als bij feestdagen het geval is – een ‘piekmoment’. Door het warme weer geven mensen meer geld uit aan grote, dure spullen. Vanwege die enorme vraag kan niet iedereen tevreden worden gehouden. Dat bleek eerder uit onderzoek van de Consumentenbond. Ongeveer een derde van de consumenten geeft aan het afgelopen half jaar problemen te hebben ervaren met de bezorging van pakketten. Volgens de bond hebben de meeste klachten over pakketbezorging te maken met onduidelijkheid over waar een pakket is, niet bezorgde pakketten én slechte klantenservice. Consumenten vinden de postbedrijven slecht bereikbaar en geven daar gemiddeld een 4,9 voor.

Reorganisatie

PostNL heeft momenteel te maken met een reorganisatie. Om de kosten terug te dringen, moet de pakketbezorger dit jaar tweehonderd tot driehonderd voltijdsbanen schrappen. Ook neemt het bedrijf andere maatregelen om kosten te besparen. Bij het bedrijf werken zo’n 37.000 mensen. De bezuinigingen treffen vooral de afdeling Pakketten, waar managementposities verdwijnen. Voor de reorganisatie zet PostNL 20 miljoen euro opzij. In 2024 moet daarmee 25 miljoen euro bespaard worden en vanaf 2025 jaarlijks 30 miljoen euro.

