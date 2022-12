‘Bezorgdienst Getir koopt Gorillas voor helft van waarde vorig jaar’

‘Dark stores’ niet welkom in woonwijk

Bovendien was er na de coronatijd minder vraag naar de supersnelle boodschappenbezorgdiensten. Verder hadden bedrijven als Gorillas het ook met overheden aan de stok die de zogeheten dark stores, een soort minidistributiecentra vanwaaruit de bezorgers naar klanten reden, niet in woonwijken willen hebben.



Al die problemen leidden ertoe dat Gorillas in gesprek ging met Getir over een overname. Ook sneed het Duitse bedrijf in mei al in zijn personeelsbestand. Ongeveer de helft van het kantoorpersoneel werd toen op straat gezet. Na de samensmelting met Getir komt er mogelijk een nieuwe ontslagronde aan, al is de omvang daarvan nog onduidelijk.