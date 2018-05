Bezorgreus Deliveroo verzekert bezorgers na kritiek toch tegen ongevallen

Wie behoedt Air Fran­ce-KLM voor de ondergang? Drie kandidaten

7 mei Het is chaos bij Air France-KLM, en die chaos moet beteugeld worden door een nieuwe topman of topvrouw. Over een week vertrekt Jean-Marc Janaillac, nog geen twee jaar in dienst, definitief. Maar wie moet hem opvolgen? Drie kandidaten, in willekeurige volgorde.