Biden laat Europese economie zijn hielen zien, maar loopt hij niet te hard van stapel?

De VS gaat nu uit van een economische groei van meer dan 6 procent. Voor dat groeipercentage haalt China zijn neus op. Maar Europa is al blij met 2 procent economische groei. Volgend jaar wordt het wel wat meer, is de verwachting, maar dan nog blijft Europa achter bij de andere grote economieën.



Voor een deel heeft dat met de coronabesmettingen te maken. ,,We hebben in Europa pech dat de besmettelijke Britse variant hier veel meer verspreid is dan in de VS’’, zegt Bert Colijn, econoom bij het Economisch Bureau van ING. ,,Daardoor zijn er hier meer besmettingen en hebben we zwaardere en langere lockdowns.’’



China had de uitbraken juist heel snel onder controle. In de loop van het afgelopen jaar ging de economie in China weer open en werd de groei hervat. Daarvan profiteerde Europa overigens ook volop. ,,We exporteren heel veel naar China’’, aldus Colijn. Het had dus nog veel erger kunnen zijn.