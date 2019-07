Biotechbedrijf Galapagos straalt op afwachtende beurs na megadeal

Galapagos maakte een koerssprong van ruim 16 procent in de AEX na de overeenkomst met Gilead Sciences. Het Amerikaanse farmaconcern Gilead koopt inzage en toegang tot de huidige en toekomstige onderzoeks- en klinische programma's van het bedrijf, maar doet de komende tien jaar geen overnamebod op de biotechnoloog. Ook vergroot Gilead zijn aandelenbelang. Gilead betaalt ‘upfront’ bijna 4 miljard dollar en investeert 1,1 miljard dollar in aandelen Galapagos. Daarmee groeit de deelneming van 12,3 procent naar 22 procent. Voor de aandelen legt Gilead 140,59 euro per stuk neer, bijna 10 procent meer dan de slotkoers van Galapagos op vrijdag. Op termijn kan Gilead zijn belang nog vergroten tot 29,9 procent.

Filgotinib

Galapagos gaat de middelen inzetten om zijn onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten uit te breiden en te versnellen. Gilead en Galapagos zijn ook overeengekomen om de bestaande afspraken voor de ontwikkeling en commercialisering van het kandidaat geneesmiddel filgotinib, voor reuma en andere ontstekingsziekten, aan te passen. Galapagos gaat een groter deel van de commercialisatie in Europa voor haar rekening nemen.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de min op 566,87 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 802,07 punten. Uitzender Randstad, tankopslagbedrijf Vopak en zorgtechnologieconcern Philips waren de grootste dalers onder de hoofdfondsen met verliezen tot 1,1 procent.



In de MidKap ging chiptoeleverancier BE Semiconductors (Besi) aan kop met een plus van 2,1 procent. Bodemonderzoeker Fugro sloot de rij met een min van meer dan 2 procent. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 0,4 procent.