Bitcoin enigszins stabiel na flinke tik

Omzet ASML al boven de negen miljard

7:40 De verwachtingen waren hooggespannen, maar dat ASML vanochtend dit miljardenfestijn zou presenteren, was nog niet voorspeld. De omzet steeg vorig jaar boven de negen miljard euro (9,05 miljard, tegen 6,80 miljard in 2016) uit, terwijl iets meer dan 8,6 miljard was verwacht.