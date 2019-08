Bloedrode beursdag na oplaaien handelsoorlog tussen VS en China

De Europese beurzen zijn vandaag met zware verliezen gesloten na dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump over nieuwe handelsbeperkingen op producenten uit China. Daarmee verbreekt hij de 'wapenstilstand' in de handelsoorlog die de beurzen al tijden in zijn greep houdt.

Peking liet weten tegenmaatregelen te nemen. Beleggers verwerkten verder nog een reeks kwartaalrapportages van Europese bedrijven.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 3,2 procent in het rood op 554,32 punten. De MidKap zakte 2,2 procent tot 821,59 punten. Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 3,6 procent in. Ook in Azië sloten beurzen lager.

Handelsoorlog

Gisteren meldde Trump op Twitter dat de Verenigde Staten meer importheffingen op Chinese producten gaan invoeren. Dat doen de VS omdat China zich volgens Trump niet aan eerder gemaakte afspraken houdt. De president stelt de importheffing van 10 procent per 1 september in op 300 miljard dollar aan Chinese producten. Het gaat volgens de Amerikaanse president om producten die eerder nog niet extra belast waren.

Trump kwam tot zijn besluit omdat China in een eerder stadium besloot de onderhandelingen over een bereikte overeenkomst weer te openen. Later beloofde China meer Amerikaanse landbouwproducten te kopen, maar dat is volgens Trump ook niet gebeurd. Tenslotte had de Chinese president Xi Jinping, die Trump in de tweets als ,,mijn vriend” aanduidt, beloofd de export van de pijnstiller fentanyl naar de VS stop te zetten. Ook daar is volgens Trump niets van waar gebleken.

Na de tweets van Trump doken de Amerikaanse aandelenbeurzen omlaag. Ook de olieprijs kelderde. Amerikaanse olie werd ruim 7 procent goedkoper, Brent-olie verloor ruim 6 procent aan waarde. Vandaag volgden de Europese en Aziatische beurzen.

Fors getroffen

Vooral bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsperikelen, zoals de staalproducenten en chipbedrijven, werden van de hand gedaan. Zo werd staalgigant ArcelorMittal in Amsterdam 6,6 procent minder waard, terwijl chipmachinemaker ASML 4,8 procent inleverde. Ook metalenspecialist AMG (min 4,4 procent) en chiptoeleveranciers Besi (min 4,5 procent) en ASM International (min 4,4 procent) kregen een tik.

Ook elders in Europa verloren grondstoffen- en chipbedrijven fors. Zo zakte mijnbouwer Antofagasta 6,3 procent in Londen en zakte chiptoeleverancier AMS 5 procent in Zürich.

Aan het Damrak was verzekeraar Aegon de grootste daler met een min van 7,6 procent, in lijn met andere financiële fondsen in Europa die niet alleen van handelsvrees maar ook onder meer van tegenvallende resultaten last hebben. Zo zakte Crédit Agricole 4,9 procent in Parijs. De Franse bank zag de kwartaalwinst dalen. In Londen zakte Royal Bank of Scotland (RBS) 6,5 procent. De Britse bank boekte fors meer winst, maar waarschuwde voor meer uitdagingen in de toekomst door economische en politieke onzekerheid vanwege de brexit.

Telecombedrijf KPN was de grootste van slechts twee stijgers in de AEX en won 1,5 procent. Beursintermediair Flow Traders profiteerde van de onrust op de beurzen en was de sterkste stijger in de MidKap met een plus van 3,6 procent.

Bij de kleinere bedrijven kelderde Brunel ruim 16,5 procent, na een adviesverlaging door KBC Securities. De detacheerder sloot het tweede kwartaal af met rode cijfers.