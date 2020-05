Bloemen- en plantenexport hard getroffen door coronacrisis

De export van bloemen en planten heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis. In de maand maart, toen veel landen vanwege het virus grotendeels op slot gingen, daalde de export van bloemen, planten, bollen en boomkwekerijproducten met ruim een vijfde in vergelijking met een jaar eerder. Vooral naar Italië, dat hard geraakt werd door het virus, werden veel minder producten vervoerd.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat met voorlopige cijfers kwam, nam de exportwaarde van sierteeltproducten in maart met 22 procent af. De grootste klap in maart werd gevoeld in de snijbloemen. Hiervan daalde de totale exportwaarde in maart met 26 procent. Planten en boomkwekerijproducten leverden qua uitvoer 18 procent minder op. Bloembollen en andere sierteeltproducten zagen de waarde met een kwart dalen.

De prestaties in maart staan in schril contrast met de eerste maanden van het jaar. In januari was volgens het CBS sprake van een stijging van de exportwaarde van 10 procent. In februari werden de coronaproblemen langzamerhand merkbaar. Toch steeg de exportwaarde nog met 3 procent.

De export naar Italië daalde met 61 procent. Dit CBS-cijfer komt overeen met het beeld dat de brancheorganisatie voor exporteurs van bloemen en planten VGB half april al schetste. De VGB meldde toen dat door de coronacrisis de export naar Italië 70 procent lager uitviel.

Italië is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse sierteeltsector. Het land was vorig jaar de op vier na grootste bestemming voor bloemen, planten en andere sierteeltproducten. In totaal werd naar het Zuid-Europese land voor 400 miljoen euro aan producten uitgevoerd.

Duitsland was met een totaalbedrag van 2,6 miljard euro in 2019 de onbetwiste nummer één. Het Verenigd Koninkrijk (1,1 miljard euro) en Frankrijk (1 miljard euro) volgden op gepaste afstand. België was de nummer vier in de lijst. Naar de zuiderburen werd voor 500 miljoen euro aan producten geëxporteerd.