‘Blokkeerschip’ eindelijk aangekomen in Rotterdam, gedupeerden moeten betalen voor vertraging

Wibra na overwin­ning op vakbond: ‘Haatcam­pag­ne FNV heeft ons fors beschadigd’

5 juli Kledingdiscounter Wibra past de cao juist toe en handelt niet in strijd met goed werkgeverschap door werknemers de uren die zij tijdens de lockdown niet hebben gedraaid, alsnog in te laten halen. Dat oordeelt de rechter in het kort geding dat FNV had aangespannen tegen Wibra. Het bedrijf is blij met de uitspraak en oordeelt hard over de werkwijze van de vakbond: ‘FNV voerde een haatcampagne.’