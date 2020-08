Blokkerchauffeurs vrezen lagere toeslagen onder nieuwe baas

Onder tientallen chauffeurs die jarenlang voor winkelketen Blokker werkten, is onrust ontstaan, omdat ze vanaf september niet langer in dienst zijn van het bedrijf. Blokker besteedt de bevoorrading van de winkels uit aan transportbedrijf Snel. De chauffeurs vrezen dat ze financieel flink moeten inleveren.

De 35 chauffeurs en vier planners vallen over een maand niet langer onder het moederbedrijf van Blokker, maar staan vanaf dan onder contract bij Snel. Er lopen nog onderhandelingen tussen de directies en vakbond FNV over de arbeidsvoorwaarden, maar er is behoorlijk wat gemor over de gevolgen van de overgang.

Lees ook Blokker staakt overnamestrijd Hema Lees meer

,,Het gaat vooral over de toeslagen die deze chauffeurs altijd kregen. Die zijn bij Snel lager dan bij Blokker, vandaar dat we willen praten over compensatiemaatregelen. Sommige chauffeurs werken al ruim 30 jaar voor Blokker, het gaat hen aan het hart dat ze een andere werkgever krijgen. Zij hebben ook een actieposter in hun cabine opgehangen. Ze stellen dat ze altijd klaar stonden voor Blokker en nu door dit bedrijf in de steek worden gelaten en met een fooi worden afgescheept. We hopen dat de directie hun kritiek serieus neemt en over de brug komt met een goede compensatieregeling’’, aldus FNV-bestuurder Linda Vermeulen die namens de bond de onderhandelingen voert.

Geen ontslagen

Een woordvoerder van Mirage Retail Group, het moederbedrijf van Blokker, laat weten dat er geen ontslagen vallen en dat het voor Blokker efficiënter is om de distributieactiviteiten uit te besteden aan Snel. ,,Zij bevoorraden veel meer winkels en dat werkt een stuk efficiënter dan dat wij alleen voor Blokker door het land rijden. Daarnaast heeft Snel de beschikking over vrachtwagens die milieuvriendelijker zijn dan die van ons. De oranje Blokkerwagens zullen stapsgewijs uit het straatbeeld verdwijnen.’’ Dinsdag wordt verder onderhandeld over de arbeidsvoorwaarden. Mirage wil nog niet vooruitlopen op de inhoud van deze gesprekken.

Volledig scherm Actieposter in cabine van een van de Blokkertrucks. © FNV