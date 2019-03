Boeing 737 MAX waarschijnlijk maanden aan de grond

Gisteren werd ook bekend dat er de afgelopen tijd in de VS zeker vijf piloten hebben geklaagd over problemen met de besturing van een Boeing 737 MAX 8. Enkele van die problemen zouden vergelijkbaar zijn met de vermoedelijke oorzaak van de crash met een MAX in Indonesië afgelopen oktober.



De piloten hadden moeite om de neus van het toestel in de juiste richting te houden door problemen met het zogenoemde anti-stallsysteem. Onduidelijk is of en wat er met die klachten is gebeurd. De piloten deden hun beklag op anonieme basis op een platform.



Als blijkt dat er een overeenkomst is tussen de twee rampen, dan betekent dit een nieuwe klap voor de Amerikaanse vliegtuigbouwer. Op Wall Street raakte de vliegtuigfabrikant de afgelopen twee dagen al bijna 27 miljard dollar aan beurswaarde kwijt. Een groot aantal landen heeft besloten om de MAX aan de grond te houden. Amerika weigerde tot nu toe in te grijpen maar ging gisteravond - mede op basis van die nieuwe aanwijzingen - toch overstag.



Ook de druk van de vakbond van Amerikaans cabinepersoneel was groot. ,,We zijn bezorgd over onze eigen veiligheid en de veiligheid van onze klanten voor wie we elke dag zorgdragen’’, benadrukte de vakbondsvoorzitter Lori Bassani. In Europa en landen als Canada, Egypte, Servië, Libanon, Kosovo, Australië en Groot-Brittannië is het luchtruim gesloten voor de toestellen.