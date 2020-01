Boeing in het rood door problemen met de 737 MAX

Mankementen

De productie van de 737 MAX is volledig stilgelegd. Boeing moet van luchtvaartautoriteiten eerst alle technische mankementen in het toestel verhelpen voordat de 737 MAX weer mag vliegen. De kosten in verband met de kwestie lopen in de miljarden dollars. Het wordt steeds duidelijker dat de 737 MAX meer gebreken had dan alleen de software die direct een rol heeft gespeeld bij het neerstorten van twee vliegtuigen in Indonesië en Ethiopië, waarbij in totaal 346 mensen om het leven kwamen.