Boete van bijna 8 miljoen euro voor LG om verboden prijsafspraken voor televisies

Schiphol spreekt van ‘keerpunt’: flink meer reizigers in eerste halfjaar, maar chaos bleef uit

Schiphol heeft in de eerste helft van dit jaar flink meer reizigers verwerkt dan in dezelfde periode vorig jaar. De luchthaven presenteerde vandaag de halfjaarcijfers van 2023 en spreekt van een keerpunt omdat de drukte groter was terwijl dat niet zorgde voor meer chaos.