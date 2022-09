Bonden slaan alarm: één op de drie zwembaden en ijsbanen op omvallen door gasprijzen

Uit de inventarisatie blijkt volgens de partijen dat 200 van de 637 openbare zwembaden en 6 tot 8 van de 22 schaatsbanen in ons land kopje onder dreigen te gaan. Het gaat in alle gevallen om accommodaties van wie het energiecontract dit jaar afloopt.

Voor de zwembaden en ijsbanen vormen energiekosten een belangrijk deel van de begroting. Zo is dit voor ijsbanen normaal al 15 tot 20 procent. Na het aflopen van het vaste energiecontract kan dat uitkomen op 50 procent, is de vrees.

De Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) en de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) vrezen voor de sociale gevolgen als accommodaties moeten sluiten. ,,Zwemmen is uiteraard heel gezond, maar het is ook van groot belang voor de veiligheid in ons waterrijke land dat mensen blíjven zwemmen”, stelt directeur Aschwin Lankwarden van de KNZB. ,,We zeggen niet voor niets: zwemmen is voor iedereen. Het zwembad in de eigen omgeving is daarom onmisbaar.”

Teun van Etten, voorzitter van de Werkgeversvereniging in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ) zegt al te hebben gehoord dat een aantal zwembaden in overleg is met gemeenten over sluiting van het bad: ,,Dit is een rampzalig scenario voor miljoenen Nederlanders die in hun eigen buurt zwemlessen volgen, revalideren of sportief zwemmen”, zegt hij.

Volledig scherm Foto ter illustratie: de Ireen Wüst IJsbaan in Tilburg. © Rudolf Robben

378 miljoen euro hoger

In 2023 moet de rest van de ijsbanen en zwembaden een nieuw energiecontract afsluiten. Als de prijzen dan nog zo hoog zijn, krijgen ook zij te maken met extreem stijgende kosten. Gezamenlijk worden de lasten voor gas en elektriciteit voor alle banen en baden dit jaar en volgend jaar 378 miljoen hoger. En dat valt onmogelijk op te vangen met duurdere toegangskaartjes en subsidies, stellen de bonden en exploitanten.

De oplossing ligt volgens de betrokken partijen in verduurzaming van de accommodaties, zodat de afhankelijkheid van gas minder groot wordt. ,,Door de extreme prijzen zijn investeringen binnen één tot vijf jaar terug te verdienen”, denkt Dennis van Rijswijk, voorzitter van de Vereniging Kunstijsbanen Nederland en manager van een multifunctionele sportaccommodatie, inclusief ijsbaan en zwembad, in Dordrecht.

Het Rijk heeft ook geld uitgetrokken om ‘maatschappelijk vastgoed’ als sportcomplexen te verduurzamen, maar dat is niet van vandaag op morgen geregeld. Daarom pleiten de bonden en exploitanten, gesteund door sportkoepel NOC*NSF, voor een noodfonds. Er moet voorzien worden in de overbrugging om accommodaties gedurende die tijd in de lucht te houden”, zegt Van Rijswijk.

Beweegarmoede

Marc van den Tweel, algemeen directeur van NOC*NSF, waarschuwt voor ‘serieuze en blijvende verarming van sport in de volle breedte’ als de problemen niet serieus worden genomen. ,,Als accommodaties noodgedwongen moeten sluiten, zelfs al is dat maar tijdelijk, kunnen verenigingen hun leden niets meer bieden. De coronacrisis heeft geleid tot ernstige vermindering van sportdeelname en daarmee beweegarmoede, met alle gevolgen van dien. We kunnen ons niet permitteren dit te laten gebeuren.”

Niet alleen zwem- en schaatscomplexen kampen met acute of dreigende problemen. Dat geldt ook voor veel voetbalclubs, schreef deze site eind vorige week al. Daarin kwam Bart Rogaar, voorzitter van VV Corenos in Roodeschool, aan het woord. ,,Ik had pas een overleg met de voorzitters van de zeventien andere voetbalverenigingen in deze gemeente; de nood is écht hoog. Als je een oud complex hebt en er de komende jaren niet in slaagt om de boel te verduurzamen, dan kun je met deze gasprijzen echt bankroet gaan”, stelde hij.

Ook bij een deel van de sportscholen is het probleem ‘minstens zo acuut’, zegt Lodewijk Klootwijk, directeur van het Platform Ondernemende Sportaanbieders: “Deze ondernemers hebben vaak hun privévermogen al aan moeten spreken en zij kunnen in principe nog niet rekenen op steun vanuit de overheid.”

Motie

PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis diende in juli al een motie in waarin het kabinet werd opgeroepen om uit te zoeken hoe clubs en accommodaties die in de problemen komen, kunnen worden ondersteund. Die werd aangenomen. Mohandis schaart zich nu achter de oproep voor een noodfonds. ,,Ik voorspel een bloedbad als er niets wordt gedaan. Sportverenigingen zijn maatschappelijk van te groot belang om ze om te laten vallen. Dat mogen we niet laten gebeuren.”