‘Bondgirl’ Linda Vermeulen vecht voor waardig werk in de winkelstraat

Honger dreigt in de rijkste stad op aarde: ‘Zonder voedsel­bank zouden mensen sterven van de honger’

15:29 Hoe diep de coronapandemie erin hakt, verschilt per stad en land. In de VS is een omvangrijk steunpakket gelanceerd, maar daarmee zijn de problemen niet opgelost. In de rijkste stad op aarde zijn tienduizenden New Yorkers afhankelijk van de voedselbank van Pedro Rodriguez.