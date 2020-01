Borstlaps plan verdient een kans, ook al doet het iedereen pijn

Wat zou het mooi zijn: een samenleving waarin iedereen dezelfde kansen heeft om zo hoog mogelijk op de maatschappelijke ladder te eindigen. Ik heb het niet over inkomensgelijkheid. Dat kan het resultaat van kansengelijkheid zijn, maar het hoeft niet. De inkomensgelijkheid is relatief groot in Nederland en is dat al vele jaren. Dat komt niet omdat we communistisch zijn, maar omdat we herverdelen via ons belastingstelsel. Meer of minder inkomensgelijkheid, daar kun je van mening over verschillen. Maar kansengelijkheid, wie wil dat nou niet?