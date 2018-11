Boskalis straalt op hoger Damrak

Koers Bitcoin blijft dalen: cryptomunt zakt onder de grens van 4.000 dollar

25 november De daling van de bitcoin zet door. De koers van de munt is door de grens van 4.000 dollar, (zo'n 3.500 euro) gezakt. De laatste keer dat de virtuele munt zo weinig waard was, was op 27 september 2017. In de afgelopen 24 uur verloor de crypto-munt 10 procent van zijn waarde.