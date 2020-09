Bouwmarkten: nu nog topomzet, crisis slaat later alsnog toe

Terwijl de cijfers over vorig jaar ook al rooskleurig waren: Intergamma -moederbedrijf van Gamma en Karwei- zag de omzet in 2019 stijgen naar dik 1,7 miljard euro, 1 procent meer dan in 2018. Het bedrijfsresultaat bedroeg 134 miljoen euro. Klussers bestelden vooral meer online: plus 20 procent, zo blijkt uit de jaarcijfers die het bedrijf naar buiten heeft gebracht.

Ceo Stoter is blij met het bedrijfsresultaat, maar waarschuwt alvast voor een mindere periode. ,,Het aantal klanten is sinds maart ongelofelijk toegenomen en we zien dat de drukte nog niet voorbij is. Maar de effecten van de crisis gaan wij ongetwijfeld ook merken. Er vallen ontslagen, mensen komen thuis te zitten en hebben minder uit te geven. De huizenmarkt zal ook klappen krijgen. Ook dat heeft gevolgen voor de verkoop van vloeren, verf, gordijnen en andere artikelen om woningen in te richten.’’

Structureel

Stoter verwacht dat de genomen coronamaatregelen in de winkels zeker nog een jaar en misschien zelfs twee jaar van kracht blijven. ,,We zijn bezig om sommige maatregelen ook structureel in te passen. Voorbeeld is bijvoorbeeld de flesjes desinfecterende gel die eerst op een tafeltje bij de ingang stonden. Die hebben we vervangen door zogeheten zeepzuilen, dat oogt een stuk professioneler.’’

Medewerkers van de 385 Gamma's en Karwei-bouwmarkten in Nederland en België hebben volgens Stoter een zeer bijzonder half jaar achter de rug. ,,Op het gebied van veiligheid, logistiek en inkoop moesten we heel snel handelen om alles onder controle te houden. Daarnaast was het van belang de extra bezoekers letterlijk in goede banen te leiden. Veiligheid voor zowel personeel als klant blijft voorop staan. Tot nu toe moest één winkel kort sluiten vanwege te veel zieke medewerkers.’’

Mannelijk en vrouwelijk

Integamma zet dit jaar in op de groei van e-commerce en vernieuwde winkelformules. ,,Grofweg richten onze Karwei-winkels zich meer op woningdecoratie en de Gamma's op de grote en kleine klussen. Vroeger zou je zeggen dat Gamma meer op mannen is gericht en Karwei op vrouwen, maar dat mag geloof ik niet meer’’, lacht Stoter. Ook duurzaamheid speelt een belangrijke rol bij de bouwketens, voorbeelden zijn het laten plaatsen van zonnepanelen of voorzien in volledige woningisolatie.

