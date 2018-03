Bouwvakkers ondanks vrieskou toch aan het werk: 'Dit is idioterie'

Met deze ijskoude temperaturen lijkt het voor zich te spreken: vorstverlet voor bouwvakkers. Zodra de gevoelstemperatuur min 6 graden Celsius is of lager, dan hoeven zij niet meer te werken. Dat vrijaf geldt overigens alleen als de baas geen bescherming kan bieden, zoals beschermende kleding, een alternatieve werkplek of het project kan verwarmen.



Werkgevers mogen werknemers dan niet dwingen om door te werken, zo is vastgelegd in de cao. Toch lijken niet alle bedrijven die regel even goed na te leven, stellen de vakbonden op basis van meldingen.