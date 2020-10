Brancheclub supermarkten: schaf ouderenuurtjes zo snel mogelijk af

Schaf de twee verplichte boodschappenuurtjes voor ouderen en kwetsbaren in supermarkten zo snel mogelijk af. De doelgroep heeft er geen behoefte aan en vanuit de ondernemers zelf is het draagvlak gering. Dat concludeert Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), brancheclub van de supermarkten, na een peiling onder ruim duizend leden.

Om te kijken hoe de sinds 5 oktober door de overheid verplichte ‘ouderenuurtjes’ in de praktijk werken, stuurde het CBL eind vorige week een enquête naar alle leden. Meer dan duizend supermarktondernemers (verdeeld over alle ketens, inclusief de hoofdkantoren) vulden de vragenlijst in. Op de vraag of er behoefte is aan de twee speciale uurtjes, antwoorden 973 leden ‘nee’. Slechts 44 ondernemers geven aan dat er juist wel behoefte is aan deze uren.

De meeste winkels hanteren de ouderenuurtjes tussen 7.00 en 9.00 uur. Sommige supermarkteigenaren geven aan tussen 7.00 en 8.00 uur slechts één of een paar klanten te zien. Ook melden ze dat veel ouderen het tijdstip te vroeg vinden of pas naar de winkel kunnen als ze zijn verzorgd door medewerkers van de thuiszorg. Winkels die voor 5 oktober ook al om 7.00 uur open waren, zien een enorme teruggang van de omzet tijdens hun eerste uur aangezien andere klanten wegblijven.

Uitkomen

,,Veel mensen uit de doelgroep trekken zich weinig aan van de speciale uren en doen de boodschappen op de momenten die hen uitkomen en waarvan zij weten dat het rustiger is in de supermarkt. De afgelopen maanden hebben supermarkten en de doelgroep hier samen veel ervaring mee opgedaan’’, zegt CBL-woordvoerster Liane ter Maat.

Bovendien stuit de verplichting volgens CBL op praktische problemen in de selectie van klanten. ,,Privacywetgeving verbiedt het ondernemers om klanten naar leeftijd en andere persoonlijke gegevens te vragen. Medische gegevens om te achterhalen of een klant aan een ziekte lijdt of onderliggend lijden kent, vallen onder bijzondere persoonsgegevens en worden door de wetgever extra beschermd in de AVG.’’

Ongedaan maken

Vanwege de beperkte behoefte en de praktische problemen stelt het CBL voor de verplichting zo snel mogelijk ongedaan te maken en te schrappen uit de noodverordeningen. Ter Maat: ,,De verplichting geldt nu nog tot 20 oktober, maar wij hebben het kabinet naar aanleiding van de duidelijke uitkomsten van de enquête gevraagd de maatregel eerder te schrappen. We hebben het geprobeerd, maar in de meeste gevallen werkt het niet. Dat zagen we afgelopen voorjaar ook gebeuren en nu dus weer. Er zijn gewoon voldoende andere mogelijkheden voor ouderen en kwetsbare groepen om boodschappen op een veilige manier in huis te krijgen. Je ziet bijvoorbeeld ook dat klanten minder vaak naar de winkel gaan en per keer meer eten en drinken meenemen. Ook het online bestellen neemt toe.’’

Ouderenbond ANBO meldde eerder al weinig heil te zien in ouderenuurtjes. De bond vreest voor stigmatisering en irritatie bij groepen die op sommige momenten de supermarkt niet in mogen. Volgens de bond is het uurtje helemaal niet nodig, zolang iedereen 1,5 meter afstand houdt.