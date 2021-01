Brancheclubs draaien overuren voor royaal steunpakket ondernemers

Reisbu­reaus D-reizen van Duitse weer over in Nederland­se handen

23 december Reisbureauketen D-reizen komt weer in Nederlandse handen. Topman Jan Henne De Dijn neemt de onderneming samen met zijn zakenpartner Marije Haeck over van het Duitse reisconcern RT/Raiffeisen Touristik Group. D-reizen is goed voor honderden reisbureaus in Nederland. Alle medewerkers gaan mee naar de nieuwe eigenaar.