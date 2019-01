Brandbrief belangenclubs: Maak massaschadevergoeding mogelijk

De drie consumentenclubs, met samen 5,5 miljoen leden, hebben een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer. Ze hopen nu eindelijk op een slotakkoord, na dertig jaar van onderhandelen.

Nu kunnen consumentenorganisaties al wel een collectieve rechtszaak voeren, maar als ze in het gelijk worden gesteld, moeten de gedupeerden alsnog ieder voor zich een schikking treffen over een schadevergoeding. Dat moet anders, vinden de Consumentenbond, ANWB en Eigen Huis én ook minister Dekker (VVD, rechtsbescherming). In zijn wetsvoorstel wordt zo’n ‘massaschade’ mogelijk. ,,We dringen er bij de politiek op aan om de wet ongewijzigd aan te nemen. Het is onze oproep aan hen om het juiste te doen voor de consument’’, zegt woordvoerder Gerard Spierenburg van de Consumentenbond.

De drie clubs hebben in de loop der jaren heel wat voorbeelden voorbij zien komen waarbij het voor consumenten heel wat makkelijker was geweest om de rechter om ‘massaschade’ te vragen. De boeterente bijvoorbeeld, woekerpolissen of de beeldbuisclaim (rond verboden prijsafspraken voor televisies, red.).

Nietig

,,Of neem de sjoemeldiesels, waardoor heel veel mensen zijn gedupeerd. In de Verenigde Staten, waar je collectief zo’n schadevergoeding kunt afdwingen, heeft Volkswagen flinke schikkingen getroffen. In Europa bijna niet, hoewel het bedrijf wel is veroordeeld. Mensen moeten hun individuele overeenkomst met het bedrijf nietig laten verklaren door een rechter en vragen om een schadevergoeding. Het is erg omslachtig’’, legt de woordvoerder uit. Brussel riep vorig jaar al op om te komen tot een betere regeling voor consumenten.

Tegenstanders van de wet vrezen Amerikaanse toestanden, met torenhoge schadevergoedingen die een strop kunnen zijn voor bedrijven. Maar volgens de belangenclubs zal het hier zo’n vaart niet lopen. ,,In de VS kennen ze een soort boete die een bedrijf bovenop de schadevergoeding aan de gedupeerde moet uitkeren, maar dat kennen we hier helemaal niet.’’