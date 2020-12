Brillenoorlog: ‘EssilorLuxottica wil moederbedrijf Pearle niet meer overnemen’

Oud-politicus Van der Tak nieuwe voorzitter LTO Nederland

10 november Sjaak van der Tak is door de ledenraad van boerenorganisatie LTO Nederland verkozen tot nieuwe voorman. Hij was tot nu toe voorzitter van Glastuinbouw Nederland en heeft de afgelopen jaren onder meer meeonderhandeld over het klimaatakkoord. Eerder was Van der Tak derien jaar burgemeester van Westland en acht jaar wethouder in Rotterdam.