Britse ex-toppoliticus Nick Clegg wordt pr-baas Facebook

De 51-jarige Clegg heeft een Nederlandse moeder en spreekt accentloos Nederlands. Als leider van de Liberal Democrats was hij tussen 2010 en 2015 vicepremier in het conservatieve kabinet van David Cameron. Dat bleek electoraal gezien geen succes. De liberaal-democraten werden weggevaagd bij de verkiezingen van 2015 en gingen van 57 naar acht zetels in het Lagerhuis.



Met name Cleggs gebroken belofte om het collegegeld niet te verhogen, brak hem op. Clegg behield zijn stoel in het Lagerhuis, maar raakte die twee jaar later alsnog kwijt. Hij verloor van Labour-kandidaat Jared O’Mara.



Nu stapt Clegg over naar Facebook, hij gaat werken op het hoofdkantoor in Menlo Park, bij San Francisco. De Brit moet het sociale netwerk aan een beter imago helpen en aan betere relaties met de politiek. Afgelopen tijd lag Facebook onder vuur vanwege de Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen en het datamisbruik door het Britse Cambridge Analytica.