Britten, waarom willen jullie de controle zo graag terug?

Wat willen jullie nou toch, beste Britten. Erin of eruit? We zijn hier op het vasteland langzaam over ons verdriet en de verbazing van jullie afwijzing heen. Tuurlijk was het pijnlijk dat wij, met wie jullie sinds het einde van de oorlog zijn opgetrokken en lief en leed hebben gedeeld, ineens niet meer goed genoeg waren. Ineens denken jullie het alleen, zonder ons, beter te doen.

Jullie hielden altijd je eigen munt, maar vergeet niet wat we samen deden: het optuigen van een interne markt, het oplossen van de eurocrisis, de migratiecrisis in 2015. En vergeet niet hoe we samen profiteerden van heel veel welvaartsgroei. Terugkijkend is vastgesteld dat jullie deelname aan het Europese project belangrijker is geweest voor jullie periode van economische groei (‘the great moderation’) dan het aantreden van Margareth Thatcher en haar liberalisme.



Maar goed, dat zijn allemaal oude koeien. Bijna drie jaar geleden besloten jullie dat gisteren de dag zou zijn dat jullie ons gingen verlaten. Toen jullie dat besloten, waren wij geschokt. Maar zoals dat gaat met shockerende momenten: het went. Je likt je wonden en gaat door. Maar daar zit hem nu de crux. Jullie nemen de pijn van je besluit niet en gáán niet door. Wij wilden jullie nooit kwijt, maar sinds het referendum lijkt het alsof jullie iedere dag weer twijfelen over wat je nu wilt: erin of eruit.

Die twijfel begint langzamerhand irritant te worden. Niet alleen omdat alle onzekerheid ons beider (maar vooral jullie) economieën schaadt, maar ook omdat we dóór willen. Wij geloven namelijk wel in ons Europese project en hebben genoeg eigen problemen om op te lossen.



En toch is er nog een vraag waarmee wij achterblijven als jullie gaan: waarom? Jullie zeiden de controle over jullie leven weer terug te willen van ons. Tenminste, dat was de winnende slogan. Maar waar slaat dat eigenlijk op? Jullie hebben altijd zelf de controle over je eigen leven gehad. Wij binnen de eurozone moeten veel vaker compromissen met elkaar sluiten dan jullie ooit met ons moesten. Omdat jullie een rijke natie zijn met veel sterke bedrijven en slimme koppen, kregen jullie altijd al behoorlijk jullie zin. Dus wat is dan die controle die jullie zo naarstig zoeken?



Volgens het British Election Study Internet Panel leven jullie ‘leave’-stemmers als een veertje in de wind, zonder het gevoel grip te hebben op het eigen leven. Degenen die weg wilden, hebben een ‘locus of control’ buiten zichzelf, zoals psychologen het zeggen. Dat betekent extreem gezegd dat je geen controle over je lot hebt en dat wat misgaat, altijd van buiten lijkt te komen. ‘Buiten’: dat kan Europa zijn, maar vaak ook ‘buiten’-landers. Veel van jullie (leavers) hebben volgens het onderzoek ook weinig sociale contacten, voelden je nergens bijhoren. Tenminste, tot aan de dag van het referendum, want vanaf toen voelden jullie je één groep die op het punt staat een nieuw avontuur te beginnen: de brexit.



Ik denk niet dat jullie nog te stoppen zijn, vaarwel.

Quote Wij binnen de eurozone moeten veel vaker compromis­sen met elkaar sluiten dan jullie ooit met ons moesten Sandra Phlippen is hoofd Nederland bij het economisch bureau van ABN Amro en universitair docent aan de Erasmus School of Economics.