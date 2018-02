Broadcom wijst voorstel van Qualcomm resoluut van de hand

In een reactie op de brief van Qualcomm noemt Broadcom de houding van zijn overnameprooi 'theater' dat slechts ingegeven wordt door het besef dat haar aandeelhouders wel eens vóór de overname zouden kunnen zijn. Qualcomm zou met deze zet aansturen op een uitstel van de aandeelhoudersvergadering van 6 maart om zo het overnameproces te vertragen.

Qualcomm, dat al bijna anderhalf jaar pogingen doet om NXP Semiconductors in Eindhoven over te nemen, schuift de kwestie van de prijs volgens Broadcom geheel ten onrechte voor zich uit. Broadcom vindt het niet nodig eerst in elkaars boeken te kijken volgens de due diligence regels, maar wil het eerst eens worden over alle voorwaarden, inclusief de prijs. Daarom beveelt het aandeelhouders aan om op 6 maart te stemmen voor de motie van Broadcom die inhoudt dat zes van de elf bestuurders van Qualcomm worden vervangen door zes getrouwen van Broadcom. Hierdoor zou het bestuur een meerderheid krijgen die met Broadcom wil onderhandelen over een fusie. Daarvoor zal het bedrijf, dat al een klein pakket aandelen bezit, zich hard maken tijdens de aandeelhoudersvergadering.