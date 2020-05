Brouwer denkt aan herdopen wereldberoemd Corona-bier

Het inmiddels meer dan beroemde Mexicaanse biermerk Corona overweegt de naam te veranderen. De eigenaren zouden overwegen het merk toch te herdopen in ‘Coronita’, zoals de kleine variant van het bier met tequila al heet, meldt het Britse blad The Economist.

De Mexicaanse Grupo Modelo die onder meer het biermerk Corona produceert, zit sinds het begin van dit jaar wel met een imagoprobleempje. Vorige maand werd de productie tijdelijk stilgelegd in het kader van de quarantainemaatregelen van de Mexicaanse regering. De productie van bier werd aangemerkt als ‘niet-essentieel’in de voedselvoorziening.

Inmiddels wacht de reclamemakers van het merk wel een enorme uitdaging. Door een geslaagde campagne in de Verenigde Staten werd het Mexicaanse bier door veel Amerikanen geassocieerd met een droom op een exotisch strand: waar je luisterde naar de aanrollende golven en ondertussen een heerlijk fris Coronaatje achterover klokte. Kortom, Corona stond voor reizen en vakantie, heerlijk weg van de dagelijkse beslommeringen. Het stuwde de verkoop op. De vraag is nu of dat idee na de wereldschokkende coronacrisis nog wel werkt. Zullen klanten het bier weer associëren met plezier zon en strand of zal er een bittere nasmaak blijven vanwege COVID-19?

Volledig scherm De Modelo brouwerij, producent van Corona bier, in Mexico City, is nog steeds gesloten. © Getty Images

Hoe Corona weer aan de man te brengen? Daar ligt dus een taak voor de marketingmanagers van het vanuit Leuven operende drankconcern AB InBev dat in 2015 een slordige 100 miljard dollar neertelde voor Gruppo Modelo.

Het biermerk Corona had over publiciteit niet te klagen. Het werd dit jaar natuurlijk al een dankbaar onderwerp voor grappenmakers in de sociale media. Bekend is de foto waarin andere flesjes in een koelkast angstig afstand houden van Coronabier.