Bruins over zorgpolis: Ik moedig burgers aan om zich heen te kijken

We vallen met de deur in huis: gaat u schrappen in het basispakket, of gaan de zorgpremies de komende jaren verder omhoog om de snelle stijging van de zorgkosten af te remmen?

,,Nee, zomaar dingen uit het pakket halen om de kosten te drukken, is niet de weg die ik kies. Ik kies ervoor afspraken te maken met de sector over efficiënter werken, zorg op de juiste plek; dat betekent zorg door de huisarts in plaats van in het ziekenhuis waar dat kan. Of de inzet van technologie, waardoor mensen minder naar de dokter hoeven. En je kunt kijken of zorg die in het pakket zit, ook echt voor iedereen nodig is.''

Lees ook Zorg duur in Nederland? Belgen moeten veel meer zelf betalen Lees meer

Het verplichte eigen risico blijft deze kabinetsperiode staan op 385 euro. Tenminste, dat is afgesproken tijdens de formatie. Voor veel mensen blijft dit een enorm bedrag. Ziet u in de toekomst mogelijkheden om het eigen risico nog te laten dalen?

,,Mensen met lage inkomens krijgen dit deels gecompenseerd via de zorgtoeslag. Ook gemeenten bieden ondersteuning met regelingen. En alle verzekeraars bieden inmiddels de mogelijkheid tot gespreid betalen. Zorg kost geld, veel geld. We willen komende tijd afspraken maken met zorgaanbieders om de kosten te beteugelen.''

Alle zorgpremies voor 2018 zijn inmiddels binnen en wat blijkt: tussen de zorgverzekeraars zitten behoorlijke verschillen. Wat vindt u daarvan?

,,Duidelijk is dat er wat te kiezen valt, dat is goed nieuws. En vergelijkingssites kunnen behulpzaam zijn bij het vinden van de polis die het beste bij je past. Ik moedig burgers aan om zich heen te kijken. Hiervoor loopt de komende weken een campagne vanuit het ministerie van VWS: ikregelmijnzorggoed.nl.''

De Nederlandse Zorgautoriteit zei onlangs dat mensen vaak nog onzeker zijn over de gevolgen als ze overstappen. Gaat u de verzekeraars pushen om daar transparanter over te zijn?

,,Dit is heel duidelijk: verzekeraars moeten iedereen accepteren voor de basisverzekering. Voor de aanvullende verzekering wordt steeds minder aan (medische) selectie gedaan. In 2012 was er voor 42 procent van de mensen nog een selectie, terwijl dit in 2017 nog maar 2 procent was. Bovendien hebben verzekeraars onderling afgesproken dat ze de selectie niet herhalen wanneer deze al is uitgevoerd door een andere verzekeraar.''



Lees verder onder de foto

Volledig scherm Portret van minister Bruno Bruins (VVD) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. © ANP

Feit is dat 63 procent nog nooit is overgestapt en veruit de meeste Nederlanders zitten bij de vier grootste zorgverzekeraars. Is dat erg?

,,Overstappen is geen doel op zich. Als mensen bij hun verzekeraar blijven omdat ze weten dat ze een polis hebben die aan hun wensen voldoet en tevreden zijn met de service die ze krijgen, denk ik niet dat zij moeten overstappen om het overstappen. Als mensen niet zeker weten of zij de best passende polis hebben of als zij denken niet over te kunnen stappen, dan vind ik dat een gemiste kans.''

Dan de collectieve kortingen die mensen kunnen krijgen: die zijn de laatste jaren flink gedaald. Moeten verzekeraars niet meer korting bieden?

,,Daar ga ik niet over. De wet bepaalt dat de korting maximaal 10 procent mag bedragen. Ook een verzekeraar die niet met groepskortingen werkt, kan een scherpe premie bieden.''

Over het pakket: zou u de burger aanvullende modules adviseren? Die zijn vaak hartstikke duur en in Nederland wordt al zo veel vergoed via de standaardverzekering.

,,Alles wat wij medisch noodzakelijk vinden én wat mensen niet zelf kunnen betalen, zit in het basispakket. Wil je meer, dan kun je een aanvullende verzekering nemen. Ik kan niet in de persoonlijke situatie van mensen kijken, maar het is bij de aanvullende verzekering altijd goed om te kijken of je het echt nodig hebt en of je het niet zelf zou kunnen betalen.''



Lees verder onder de foto

Volledig scherm Bruno Bruins (links op de foto): ,,Duidelijk is dat er wat te kiezen valt, dat is goed nieuws.'' © ANP

Vrijwillig extra eigen risico nemen, is dat slim?

,,Van alle verzekerden neemt 12 procent een hoger vrijwillig eigen risico. Of het slim is, hangt echt van jouw persoonlijke situatie af. Is de kans groot dat je zorg nodig hebt, dan is het niet verstandig. En er kan altijd iets gebeuren waardoor je opeens naar het ziekenhuis moet, hoe fit en gezond je ook bent. Als je in dat geval niet zomaar je eigen risico kunt ophoesten, is het ook niet verstandig om dat te verhogen. Is de kans groot dat je komend jaar geen zorg nodig hebt én heb je de mogelijkheid zelf je eigen risico te betalen, dan kan het wel een optie zijn.''

Hoe denkt u over budgetpolissen, met slechts beperkte keuze uit zorgverleners?

,,Er kunnen voorwaarden zitten aan budgetpolissen, een verzekeraar kiest bijvoorbeeld welke zorgverlener hij volledig vergoedt. Als een ziekenhuis verder weg is, maar iemand is bereid om verder te reizen, is het niet gek dat hij ook minder hoeft te betalen. Of dat product aan je wensen voldoet, hangt af van je persoonlijke situatie. Ook daarvoor geldt dat het belangrijk is om je goed te oriënteren.''

Tot slot: kan de Nederlander erop rekenen dat zijn zorg de komende decennia betaalbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit blijft?

,,We hebben in Nederland al zeer toegankelijke zorg van goede kwaliteit, maar om het zo te houden, zijn vele acties nodig. Met de zorgsector wil ik hoofdlijnenakkoorden sluiten - afspraken met het veld maken - en maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat mensen niet onnodig bij dure zorg terechtkomen. Daarnaast wil ik technologische innovaties in de zorg stimuleren en om de zorg betaalbaar te houden neem ik diverse maatregelen om de kosten van geneesmiddelen binnen de perken te houden. Genoeg te doen dus op dit machtig interessante beleidsterrein!''