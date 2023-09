Brussel verlaagt groeiverwachting Nederlandse economie dit jaar van 1,8 naar 0,5 procent

Heineken verkoopt Russische tak voor 1 euro en vertrekt per direct: ‘Er zijn geen winnaars’

Het duurde langer dan verwacht, maar Heineken vertrekt per direct volledig uit Rusland. Voor 1 euro heeft de bierbrouwer de Russische tak van het bedrijf verkocht. ,,De vlag gaat niet uit, maar we zijn blij met deze deal. We zorgen goed voor onze mensen en vertrekken op een verantwoorde manier”, zegt topman Dolf van den Brink.