Buitenlandse toerist weet Nederland weer te vinden: vorig jaar 16 miljoen gasten uit andere landen

Het aantal gasten dat vorig jaar verbleef in Nederlandse hotels, appartementen en bungalowparken steeg in een jaar met 40 procent naar 44 miljoen. Daarmee is de branche bijna weer terug op het niveau van voor de uitbraak van de coronapandemie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe, voorlopige cijfers.

Nederlandse logiesaccommodaties ontvingen vooral meer buitenlandse gasten. Ook steeg het aantal gasten dat in hotels overnachtte. De toeristen die in 2022 in Nederlandse logiesaccommodaties bleven slapen, brachten er in totaal 127,8 miljoen nachten door, een stijging van 26 procent vergeleken met een jaar eerder en 4 procent meer dan in 2019, het jaar met tot nu toe de meeste overnachtingen.

Uit de cijfers blijkt verder dat vorig jaar 28 miljoen toeristen de nacht doorbrachten in Nederlandse hotels, een groei van 60 procent vergeleken met een jaar eerder, maar iets onder het niveau van 2019, het jaar voor corona.

Op terreinen met bijvoorbeeld bungalows of stacaravans verbleven bijna 10 miljoen gasten, campings trokken er bijna 5 miljoen. Ten opzichte van een jaar eerder was dat een groei van 11 en 13 procent. Daarmee trokken huisjesterreinen en campings meer gasten dan in 2019. Groepsaccommodaties kregen vorig jaar 1,5 miljoen gasten, 66 procent meer dan in 2021.

Buitenlandse gasten

Het aantal buitenlandse gasten steeg in 2022 ten opzichte van een jaar eerder met 150 procent naar 16 miljoen. Dat is nog wel onder het niveau van 2019. Huisjesterreinen noteerden een groei van 121 procent, bij hotels was dat 166 procent. Naast het aantal buitenlandse gasten zagen hotels en groepsaccommodaties vorig jaar ook het aantal Nederlandse gasten groeien.

Campings en huisjesterreinen meldden juist een daling van het aantal binnenlandse gasten. Wel ontvingen deze accommodaties nog steeds meer Nederlandse gasten dan voor de coronacrisis. Het aantal gasten dat in de logiesaccommodaties overnachtte groeide in 2022 in alle provincies.

Regionale verschillen

De groei was in Noord-Holland het grootst en in Zeeland het kleinst. Ook vergeleken met 2019 ontvingen de meeste provincies meer gasten in de logiesaccommodaties. Vooral in Noord-Holland en Groningen lag het aantal gasten lager dan in het laatste jaar voor corona.

Vorige week kwam ABN Amro al met een rapport naar buiten waaruit bleek dat de hotelsector een goed jaar tegemoet kan zien. De bezettingsgraad, de kamerprijs en de opbrengsten per beschikbare kamer zitten stevig in de lift. Ook Belvilla verwacht dat vakantiehuizen een goed jaar tegemoet gaan. Voor het paasweekend ziet het een groei in het totaal aantal boekingen van 7,2 procent ten opzichte van 2022. De boekingen vanuit het buitenland laten zien dat Duitsland koploper is: Duitsers zijn verantwoordelijk voor 55,7 procent van het totale aantal boekingen in Nederland. België is goed voor 6 procent van de boekingen in Nederland.



