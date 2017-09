Bunq schenkt Ddos-aanvaller vergiffenis

Allochtone rolmodellen hebben netwerken nodig

17:42 Nauras Nerapi was manager van een cateringsbedrijf in Aleppo toen de oorlog in Syrie uitbrak. In de slibstroom van 900.000 andere vluchtelingen kwam hij in een opvancentrum in Berlijn terecht. Hij bood gelijk aan om te helpen met koken. Na een jaar had hij zich de Duitse taal eigen gemaakt en nu is hij chef in een groot Duits restaurant. Het is het verhaal van een rolmodel dat The Economist deze week optekende. Geen verhaal van een gemiddelde vluchteling, dat zeker niet.