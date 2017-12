Burger mag straks zelf router kiezen bij internetabonnement

Bij telefoonabonnementen is het sinds jaar en dag normaal: mensen kiezen een bundel mét of zonder smartphone. En willen ze er wel één dan kunnen ze kiezen uit diverse modellen. Een iPhone of een Samsung voor een brede beurs of een budgettelefoon voor wie minder wens uit te geven.



Hetzelfde principe gaat in de toekomst gelden voor internetabonnementen. Nederlanders krijgen de keuze tussen een abonnement mét of zonder router. Zo krijgen ze overal en altijd toegang tot de snelste, digitale communicatie via internet, telefonie en televisie, stelt staatssecretaris Mona Keijzer (EZ).



,,Modems, routers en tv-ontvangers zijn volgens Europese regelgeving onderdeel van het privénetwerk van een consument of bedrijf," verklaart de bewindsvrouw. ,,Daar hoort bij dat je zelf mag kiezen welke apparatuur daarop het best past bij jouw wensen, bijvoorbeeld op het gebied van privacy. Net zoals dat je zelf kunt kiezen welke mobiele telefoon of welk merk televisie je koopt."